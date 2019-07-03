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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

1 saat önce

Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon, System.String[]
Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen askeri personelin yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ, Şanlıurfa, Balıkesir, İstanbul ve Van'da belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'i muvazzaf, 1'i askeri öğrenci, 1'i öğretmen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:28 Kaynak: AA
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