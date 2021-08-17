Kocaeli ile birlikte toplam 3 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli ile birlikte toplam 3 ilde 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - Son Dakika