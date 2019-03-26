Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 15 Gözaltı
25 dakika önce
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10'u aktif, 5'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2'si meslekten ihraç edilmiş ve 3 emekli asker olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubayı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:02 Kaynak: DHA
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