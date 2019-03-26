Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 15 Gözaltı

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 15 Gözaltı

25 dakika önce

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 15 Gözaltı, System.String[]
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10'u aktif, 5'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2'si meslekten ihraç edilmiş ve 3 emekli asker olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubayı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:02 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
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