FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
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KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:43 Kaynak: DHA
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kırklareli
, Konya
, Balıkesir
, Hatay
, Sakarya
ve Elazığ
'da düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
- Kocaeli
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