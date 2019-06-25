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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

18 dakika önce

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı, System.String[]
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:43 Kaynak: DHA
Kocaeli, Güncel
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