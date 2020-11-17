FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, 54 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki askeri mahrem yapılanması içinde bulundukları ileri sürülen 54 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamlarıyla irtibata geçtikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 19 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise koronavirüs olması nedeniyle gözaltına alınmadı.

21 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu belirtilirken, 21 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ediyor.

GÖZALTI LİSTESİŞüpheliler arasında bir muvazzaf, bir geçici görevden uzaklaştırılan personel, 5'i ihraç, 3'ü emekli, 42'si ise kapatılan askeri okul öğrenci yer alıyor. Şüphelilerin görev dağılımı şöyle: "Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 2 emekli Albay, 1 ihraç Üsteğmen, 1 İhraç Teğmen, 1 ihraç Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Kara Kuvvetleri'nden 1 ihraç Binbaşı, 1 emekli Astsubay, 16 kapatılan askeri okul öğrencisi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1'i muvazzaf 1'i ihraç 2 Astsubay, 17 kapatılan askeri okul öğrencisi. Milli Savunma Bakanlığı mensubu 3 kapatılan askeri okul öğrencisi ve ayrıca 2 sivil."

Görüntü dökümü: -----------------------

-Arşiv

- İstanbul