Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 32 Gözaltı
1 saat önce
İZMİR merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuıvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.
İZMİR merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuıvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 33'ü muvazzaf asker 51 şüpheliden 32'si gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen muvazzaf askerlerin çoğunluğunun teğmen ve asteğmen rütbesinde olduğu bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'nin TSK
içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İzmir merkezli operasyonda Ağrı
, Aksaray, Amasya
, Ankara
, Balıkesir
, Batman
, Çanakkale
, Elazığ
, Eskişehir
, Gaziantep
, Hakkari
, Hatay
, Isparta
, İstanbul
, Osmaniye
, Kayseri
, Kütahya
, Şırnak
, Şanlıurfa
ve Tekirdağ
'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 32'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 33 muvazzaf askerin büyük çoğunluğunun teğmen ve asteğmen rütbelerinde olduğu belirtildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:42 Kaynak: DHA
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