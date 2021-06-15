Kocaeli merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma doğrultusunda 5 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen bir astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi yakalandı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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