FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON; 41 GÖZALTI - Son Dakika

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON; 41 GÖZALTI
FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındıİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik saat 01.
FETÖ/PDY terör örgütünün TSK
yapılanmasına yönelik İstanbul
merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 23 ilde 69 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesör soruşturması kapsamında 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler arasında emekli albay, muvazzaf asker, askeri öğrenci ve sivillerin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:35
Kaynak: DHA
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