FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı
50 dakika önce
İzmir merkezli FETÖ'nün TSK'nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
merkezli FETÖ'nün TSK
'nın kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün İzmir'deki TSK yapılanmasına yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Sabah
saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 48'i muvazzaf 65 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun devam ettiği bildirildi.
(İHA)
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