FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli merkezli iki ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli iki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
(Cihan Atik/İHA)
Kaynak: İHA
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