FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli merkezli beş ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli beş ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli beş ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. -İHA-

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