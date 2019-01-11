Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 50 Gözaltı Kararı

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 50 Gözaltı Kararı

1 saat önce

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararıİSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

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