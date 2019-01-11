Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 50 Gözaltı Kararı
1 saat önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararıİSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK
yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor
Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu!
Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!