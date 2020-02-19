FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 55 GÖZALTI KARARI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 55 GÖZALTI KARARI - Son Dakika

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 55 GÖZALTI KARARI

6 saat önce

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 55 GÖZALTI KARARI, System.String[]

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin  TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade verilen binbaşı, yüzbaşı, 3 üsteğmen, teğmen,  27 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 35'i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile TSK mahrem yapılanmasında "Mahrem İmam" olarak görev yaptığı belirlenen 3 sivil, toplam 55 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonda 36 kişi yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.


TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
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