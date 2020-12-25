9 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

9 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
25.12.2020 10:15
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şehirde FETÖ operasyonu yapıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şehirde FETÖ operasyonu yapıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ve PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 9 şüphelinin yakalanması amacıyla, Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Kocaeli, İzmir ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ve 7 askeri okul eski öğrencisi niteliğindeki 9 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
-İHA-
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