FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı... - Son Dakika

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı...
7 saat önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:48 Kaynak: AA
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı
Son Dakika Erdoğan: FETÖ elebaşının anlaşamadığı tek isim merhum Erbakan Hocamızdır Darbe girişiminde kendisine kaçmayı tavsiye edenlere Erdoğan: Bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim TSK, Türkiye'nin en büyük yüzer havuzlarından birine kavuştu Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor