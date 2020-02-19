FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı... - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı...

7 saat önce

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı..., System.String[]

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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