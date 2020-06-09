FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:43 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan... - Son Dakika
Son Dakika Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı