Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Gaziantep Merkezli Operasyon
2 saat önce
Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep
merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul
, Ankara
ve Adana
'nın da bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:10 Kaynak: AA
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