FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul'daki operasyonda 32 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul'daki operasyonda 32 şüpheli tutuklandı

30.04.2021 15:39
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul'daki operasyonda 32 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul'da ortak yürütülen soruşturma kapsamında, 62 il ile KKTC'de düzenlenen operasyonların İstanbul etabında yakalanan 205 kişiden 32'si tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul'da ortak yürütülen soruşturma kapsamında, 62 il ile KKTC'de düzenlenen operasyonların İstanbul etabında yakalanan 205 kişiden 32'si tutuklandı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) sözde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma ve planlı operasyonlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığınca, Türkiye geneli ankesörlü-kontörlü sabit hat veri havuzunda terör örgütsel kaydı bulunmayıp örgütsel iletişim metoduna uygun aranma kaydı çıkan askeri personele ilişkin hazırlanan veriler, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldı.

Bunun üzerine İstanbul ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarınca, terör örgütüyle irtibatlı personelin tespiti ve deşifre edilip haklarında adli işlem yapılması amacıyla ortak soruşturma yürütüldü.

İstanbul'da 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı, 32 tutuklama

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 22'si de Milli Savunma Bakanlığına mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay ve 1'i uzman çavuş rütbesinde 216 muvazzaf, darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen 42 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da güvenlik birimlerince ortak düzenlenen operasyonlarda 205 şüpheli yakalandı. Yakalanamayan diğer şüphelilerin yurt dışında veya muvazzaf olmayan askeri okul öğrenicisi olduğu belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 32'sinin tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmada, 28 şüphelinin faydalı itirafta bulunduğu, 145 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.

İzmir'deki tutuklama sayısı 127

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 62 farklı şehir ile KKTC'deki 274 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında da şu ana kadar 127 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

İzmir ve İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında toplam 159 kişi tutuklanmış oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul'daki operasyonda 32 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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