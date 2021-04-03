FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 33 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından hakimlikçe salıverilen, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmalarına karar verilen 33 şüpheliden 15'i yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de 23 Mart'ta başlatılan operasyonda gözaltına alınmalarının ardından sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan 95 zanlının tutuklanması için savcılıkça itirazda bulunuldu.

İtirazı inceleyen hakimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Yakalanan zanlılardan 15'i tutuklandı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 53 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda 172 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerden 135'i tutuklanmaları, biri adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Zanlılardan 41'i tutuklanmış, 92'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95'i salıverilmişti.

Şüphelilerden 30'unun etkin pişmanlıktan faydalandığı, 5'inin delil durumu nedeniyle kolluk birimince serbest bırakıldığı ve takipsizlik kararı verildiği, birinin de sağlık sorunları yüzünden salıverildiği, 3'ü hakkında mükerrer işlem yapıldığı kaydedilmişti.

Zanlılardan 9'unun henüz yakalanamadığı öğrenilmişti.