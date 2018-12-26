Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

2 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 9 ildeki operasyonlarla 21'i gözaltına alındı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 9 ildeki operasyonlarla 21'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:03 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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