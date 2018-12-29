Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

30 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 17'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 17'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tutuklanan zanlılardan 12'sinin muvazzaf asker olduğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları belirtildi.

Yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarla görüşme yaptıkları tespit edilen 3'ü eski askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 26 Aralık'ta İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:37 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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