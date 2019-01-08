Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

1 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 16 ildeki operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 29 zanlı gözaltına alındı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 16 ildeki operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 29 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, halen görevde olan 2'si yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 17'si astsubay, 1'i polis memuru ve mesleklerinden ihraç edilen 2'si üsteğmen, 5'i astsubay, 1'i askeri öğrenci, 1'i emekli astsubay olmak üzere 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, Manisa, Batman, Iğdır ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin çoğunluğunun Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptıkları bildirildi.

Adreslerinde bulunmayan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:25 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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