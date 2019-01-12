Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

1 saat önce

İzmir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
İzmir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen 3 firari daha yakalandı. Böylece haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 zanlının tamamı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ardışık aramalarla tespit edilen, muvazzaf 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 17 astsubay, bir polis memuru ile meslekten ihraç edilen 2 üsteğmen, 5 astsubay, bir askeri öğrenci ve bir emekli astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, İzmir merkezli 16 ilde 8 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 29 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin çoğunluğunun, Kara ve Hava kuvvetleri komutanlıklarında görev yaptıkları belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:44 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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