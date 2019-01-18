Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

1 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

Operasyon devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:06 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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