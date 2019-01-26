Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

1 saat önce

İzmir merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
İzmir merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 22 Ocak Salı günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 43 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si tutuklanırken 31'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkez olmak üzere Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, Şırnak, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 51 şüpheliden 43'ünü gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:04 Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel
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