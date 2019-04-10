Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 zanlı daha yakalandı.

Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 zanlı daha yakalandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan operasyonda 10 zanlı daha gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.



Operasyon kapsamında dün de 22 zanlı yakalanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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