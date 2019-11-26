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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verilen ve örgütün iletişim aracı olan sabit hatları kullandığı tespit edilen 52'si TSK personeli, 2'si sivil şüpheli olmak üzere toplamda 54 şüphelinin yakalanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Tespiti yapılan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin 2'sinin emekli albay, 1'inin muvazzaf yarbay, 2'sinin ihraç edilen binbaşı, 9'unun üsteğmen, 4'ünün ihraç edilen teğmen, 30 astsubaydan 25'inin muvazzaf asker, 3'ünün ihraç edilen asker, 2'sinin emekli asker, 4'ünün askeri öğrenci ve 2'sinin sivil imam olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında 28 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken, 26 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İHA)

TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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