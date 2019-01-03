Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı
43 dakika önce
Malatya'da FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
'da FETÖ'nün TSK
içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, askeri okullardan ihraç edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Malatya İl Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 eski askeri okul öğrencisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:45 Kaynak: İHA
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon