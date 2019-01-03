Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı

43 dakika önce

Malatya'da FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı, System.String[]
Malatya'da FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, askeri okullardan ihraç edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Malatya İl Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 eski askeri okul öğrencisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

Malatya, TSK, 3. Sayfa
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