FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 94 tutuklama - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 94 tutuklama

İstanbul merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 kişiden 94'ü tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 94 tutuklama, System.String[]

İstanbul merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 kişiden 94'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Eylül'de İstanbul merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si binbaşı, 6'sı yüzbaşı, 4'ü üsteğmen, 6'sı asteğmen, 31'i astsubay ve 82'si uzman çavuş, toplam 131 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 36'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 95 zanlıdan 94'ü tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla 82'si muvazzaf, 50'si TSK'den ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 16 Eylül'de İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 131 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari durumdaki 1 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Eylül, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 94 tutuklama - Son Dakika

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