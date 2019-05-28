Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

2 saat önce

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 32'si muvazzaf 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma, System.String[]
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 32'si muvazzaf 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:36 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Tek Bir Şartla İmamoğlu'yla Ortak Yayına Çıkarım Zalim İstanbul'un Sezon Finalinde Cemre, Nedim'i Konaktan Kaçırdı Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı Bir kadınla el ele görüntülenen Cem Özer'den yeni açıklama: Ben herkese dokunurum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]