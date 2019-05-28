FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma
2 saat önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 32'si muvazzaf 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:36 Kaynak: İHA
FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 32'si muvazzaf 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
(İHA)
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