Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada Gözaltına Alınan 237 Muvazzaf Askerden 188'i,...

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada Gözaltına Alınan 237 Muvazzaf Askerden 188'i,...

48 dakika önce

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada Gözaltına Alınan 237 Muvazzaf Askerden 188'i,..., System.String[]
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:44 Kaynak: AA

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