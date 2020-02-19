FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 55 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 55 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 55 gözaltı kararı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 55 gözaltı kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 27'si astsubay ve 2'si uzman çavuş olmak üzere 35'i muvazzaf 52 askeri personel ile mahrem imam olduğu tespit edilen 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 36'sı yakalandı.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

İstanbul, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, Türkiye'nin en büyük yüzer havuzlarından birine kavuştu
İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:34:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 55 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]