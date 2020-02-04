FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda... - Son Dakika

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda...
6 saat önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 17'si yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:22 Kaynak: AA
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 17'si yakalandı.
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