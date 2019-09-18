Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

FETÖ'nün TSK yapılanmasında ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen ve mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 138 şüpheliden, 111'i tutuklanırken, 27'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı, System.String[]

FETÖ'nün TSK yapılanmasında ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen ve mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 138 şüpheliden, 111'i tutuklanırken, 27'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:25 
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