FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı
1 saat önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasında ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen ve mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 138 şüpheliden, 111'i tutuklanırken, 27'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
FETÖ'nün TSK yapılanmasında ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen ve mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 138 şüpheliden, 111'i tutuklanırken, 27'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:25
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