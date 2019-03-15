Fetö'nün TSK Yapılanmasında 17 Kişi Adliyede
20 dakika önce
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Ankara ve Çanakkale'de operasyon düzenledi. Salı günü düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 14 astsubay gözaltına alındı. 18 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:04 Kaynak: DHA
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