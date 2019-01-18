Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasında, 19 Şüpheli Adliyede

Fetö'nün TSK Yapılanmasında, 19 Şüpheli Adliyede

1 saat önce

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 asker, adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün TSK Yapılanmasında, 19 Şüpheli Adliyede, System.String[]
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 asker, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17'si görevde olan 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin ise firar ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:23 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
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