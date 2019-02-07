Fetö'nün TSK Yapılanmasında 3 Asker Tutuklandı
1 saat önce
Kırıkkale merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 muvazzaf asker tutuklanırken, 5'i de adli kontrolle serbest kaldı.
Kırıkkale
merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içindeki oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 muvazzaf asker tutuklanırken, 5'i de adli kontrolle serbest kaldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara
, Balıkesir
, Düzce
, Mersin
, Konya
, İstanbul
, İzmir
, Tunceli
ve Tekirdağ
'da tespit edilen örgüte bağlı olduğu tespit edilen 20 muvazzaf askerden 8'i adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Z.E., Ö.E. ve M.E.A. tutuklandı. R.B.B., M.E.G., A.Y.B., M.Ü. ve F.T. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Gözaltında tutulan diğer 8 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:18 Kaynak: İHA
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