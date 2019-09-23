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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 32 şüpheli tutuklandı

37 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibatları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 74 şüpheliden 32'si tutuklandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü...

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 32 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibatları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 74 şüpheliden 32'si tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibatları tespit edilenlerle ilgili çalışmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 74 şüpheliden 67'si polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 25'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı, örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından dolayı serbest bırakıldı.

İfadesi alınan diğer 42 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 10 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 32 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüphelilerden 13'ünün örgüt üyesi olduğunu ve sabit hat irtibatını kabul ettiği, örgüt hakkında eksik bilgi verdikleri gerekçesiyle faydasız itirafçı konumunda bulundukları öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı infaz edilemeyen 7 şüpheliden 6'sı hakkında başka bir yerde işlem yapıldığı, 1 şüphelinin ise hastanede bulunduğu belirtildi.

TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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