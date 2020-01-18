FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 tutuklama - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 49 farklı il ve KKTC'de 108'i muvazzaf toplam 176 şüpheliden yakalanan 146 kişiden 82'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ocak 2020 tarihinde İzmir merkezli, 49 farklı il ve KKTC'de 108'i muvazzaf toplam 176 şüpheliye (143'ü Üsteğmen, 33'ü Teğmen rütbesinde) yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerden 146'sı yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i değişen delil durumuna göre kolluk biriminden serbest bırakıldı. 39 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise itirafçı olmakla birlikte yetersiz beyanda bulunurken, kolluk birimlerince alınan ifadelere göre itirafçı sayısı 45 oldu.



Eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 106 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilirken, bu şüphelilerden 82'si tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Firari olan 29 muvazzaf şüpheli ise ilgili komutanlıklarınca açığa alındı. - İZMİR