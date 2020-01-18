FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 tutuklama - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 tutuklama

6 saat önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 49 farklı il ve KKTC'de 108'i muvazzaf toplam 176 şüpheliden yakalanan 146 kişiden 82'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 tutuklama, System.String[]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 49 farklı il ve KKTC'de 108'i muvazzaf toplam 176 şüpheliden yakalanan 146 kişiden 82'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ocak 2020 tarihinde İzmir merkezli, 49 farklı il ve KKTC'de 108'i muvazzaf toplam 176 şüpheliye (143'ü Üsteğmen, 33'ü Teğmen rütbesinde) yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerden 146'sı yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i değişen delil durumuna göre kolluk biriminden serbest bırakıldı. 39 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise itirafçı olmakla birlikte yetersiz beyanda bulunurken, kolluk birimlerince alınan ifadelere göre itirafçı sayısı 45 oldu.

Eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 106 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilirken, bu şüphelilerden 82'si tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari olan 29 muvazzaf şüpheli ise ilgili komutanlıklarınca açığa alındı.

(Ali Gözeten/İHA)

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)
Buca Belediyesporlu Ömer Türker, Fenerbahçe'ye transfer oldu Firari FETÖ'cü Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:54:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]