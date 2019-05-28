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FETÖ'nün TSK yapılanmasında "müdür yardımcısı" olduğu ortaya çıkınca duruşmada tutuklandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık, yargılandığı mahkemede örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı yönünde kanaat oluşunca tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasında
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık, yargılandığı mahkemede örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı yönünde kanaat oluşunca tutuklandı.

İzmir'de, FETÖ üyesi olmakla suçlanan tutuksuz sanığın, yargılanmasına devam edildi. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemil Akbulut ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, başka bir dosyada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan tanık R.B.'nin, Akbulut'un örgüt içerisinde "Cevdet" kod adını aldığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 'müdür yardımcısı' konumunda olduğu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ayrıca sanığın daha önceden örgütün Alsancak'ta 'büyük bölge talebe mesulü' olarak görev yaptığına ilişkin beyanını okudu.

Başkan, tanık Ö.S.'nin, Akbulut'un "Askeri yapılanma içerisinde kod isimle yer aldığı ve Eagle programını kullandığına" ilişkin ifadesini de paylaştı.

Akbulut ise Ö.S. ve R.B.'nin ifadelerinin gerçek dışı olduğunu savunurken duruşma savcısı ise tanık R.B.'nin mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep ederek, sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarını göz önünde bulundurarak Akbulut'un tutuklanmasına karar vererek davayı erteledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:02 Kaynak: İHA
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