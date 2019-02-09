Son Dakika Haberleri: Fetö'nün TSK Yapılanmasında Tutuklu Sayısı 6'ya Yükseldi

Fetö'nün TSK Yapılanmasında Tutuklu Sayısı 6'ya Yükseldi

1 saat önce

Kırıkkale merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Fetö'nün TSK Yapılanmasında Tutuklu Sayısı 6'ya Yükseldi, System.String[]
Kırıkkale merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. 12 muvazzaf askere de adli kontrol şartı kararıyla verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Balıkesir, Düzce, Mersin, Konya, İstanbul, İzmir, Tunceli ve Tekirdağ'da tespit edilen örgüte bağlı olduğu tespit edilen 20 muvazzaf askerden Z.E., Ö.E., M.E.A., F.U., G.D. ve İ.Y. tutuklandı. R.B.B., M.E.G., M.Ü., A.Y.B., F.T., İ.B., O.Ü., S.K., O.A., M.C., G.İ. ve O.İ. ise adli kontrol şartı kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulan S.K. ve H.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Kırıkkale, TSK, 3. Sayfa
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