Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Tübitak Yapılanması'na Operasyon: 14 Gözaltı

Fetö'nün 'Tübitak Yapılanması'na Operasyon: 14 Gözaltı

16 dakika önce

KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Fetö'nün 'Tübitak Yapılanması'na Operasyon: 14 Gözaltı, System.String[]
KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt mensuplarının birbiriyle iletişime geçtikleri ankesörlü sabit hattı kullandığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün kentin yanı sıra İstanbul, Ankara, Batman, Afyonkarahisar ve Denizli'de düzenlendiği operasyonda 5'i görevde olan, 9'u meslekten ihraç edilen 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor. - Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:31 Kaynak: DHA
Kocaeli, Güncel
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