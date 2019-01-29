Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Tübitak Yapılanması'na Operasyon: 4 Mühendis Gözaltında

Fetö'nün 'Tübitak Yapılanması'na Operasyon: 4 Mühendis Gözaltında

55 dakika önce

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 mühendis gözaltına alındı.

Fetö'nün 'Tübitak Yapılanması'na Operasyon: 4 Mühendis Gözaltında, System.String[]
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 mühendis gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik soruşturmasında, örgütle irtibatı belirlenen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, TÜBİTAK'ta çalışan 4 mühendis, gözaltına alındı. Mühendislerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:48 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
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