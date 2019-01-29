Fetö'nün 'Tübitak Yapılanması'na Operasyon: 4 Mühendis Gözaltında
55 dakika önce
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 mühendis gözaltına alındı.
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 mühendis gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik soruşturmasında, örgütle irtibatı belirlenen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul
ve Ankara
'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, TÜBİTAK'ta çalışan 4 mühendis, gözaltına alındı. Mühendislerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor. - Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:48 Kaynak: DHA
Hastanede Sıra Beklerken Çıldıran Genç Boş Alanda Kendi Boğazını Kesti
Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak
Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu