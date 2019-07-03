FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik operasyon: 7 gözaltı
1 saat önce
FETÖ'nün "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda daha önce görevlerinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda daha önce görevlerinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:17
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