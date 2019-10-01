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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

1 saat önce

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verile 14 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı, System.String[]

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verile 14 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe, ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden arandıkları belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalaması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli Gaziantep, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:24 Kaynak: İHA
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