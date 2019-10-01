FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
1 saat önce
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verile 14 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:24 Kaynak: İHA
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verile 14 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe, ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden arandıkları belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalaması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli Gaziantep, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi. - KOCAELİ
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