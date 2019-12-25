FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundaki (TÜBİTAK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundaki (TÜBİTAK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 5'inin aktif görevde olduğu belirtilen açıklamada, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, zanlılardan 10'unun yakalandığı kaydedildi.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği açıklandı.

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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