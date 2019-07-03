FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
57 dakika önce
Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze
yerleşkesinde görevli 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli, Kütahya
, Ankara
, İstanbul
, Konya
ve Aksaray
'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen A.K, K.K., M.Ç., İ.Ş., M.Ç., S.Ö. ve M.S.P. ikametlerinde gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sorguları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KOCAELİ
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