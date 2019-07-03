Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

33 dakika önce

KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı, System.String[]
KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek A.K., K.K., M.Ç., İ.Ş., M.Ç., S.Ö. ve M.S.P.'yi gözaltına aldı. 7 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
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