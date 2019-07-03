FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze
yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, bu sabah Kocaeli, Kütahya
, Ankara
, İstanbul
, Konya
ve Aksaray
'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek A.K., K.K., M.Ç., İ.Ş., M.Ç., S.Ö. ve M.S.P.'yi gözaltına aldı. 7 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Kocaeli