FETÖ'nün "Türkiye finans sorumlusu" örgütün para dağıtım trafiğini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'Türkiye finans sorumlusu' örgütün para dağıtım trafiğini anlattı - Son Dakika

FETÖ'nün "Türkiye finans sorumlusu" örgütün para dağıtım trafiğini anlattı

7 saat önce

Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladığı iddia edilen 43 şüpheli arasındaki örgütün "Türkiye finans sorumlusu" A.K, FETÖ'nün para dağıtım trafiğini anlattı.

FETÖ'nün

Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladığı iddia edilen 43 şüpheli arasındaki örgütün "Türkiye finans sorumlusu" A.K, FETÖ'nün para dağıtım trafiğini anlattı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13'ü tutuklu 43 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 277 sayfalık iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları detaylı şekilde anlatılarak sanıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Örgütün "Türkiye finans sorumlusu" A.K. iddianamedeki ifadesinde, 2014 yılında Gebze'de bir otelde çalışırken ihtiyaç sahiplerine yönelik internet üzerinden sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye başladığını ve sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'cülerin kendisiyle diyalog kurduğunu söyledi.

FETÖ üyelerinin kendisine dünyanın çeşitli ülkelerinden para havalesi yapmak istediğini belirten A.K, 15 Temmuz darbe girişimine kadar hükümet aleyhine propagandalar yaptığını anlattı.

Bu paylaşımları örgüte kendisini ispat etmek amacıyla gerçekleştirdiğini aktaran A.K, şöyle devam etti:

"2016 yılında Danimarka'dan K.K. isimli örgüt mensubu beni arayarak, FETÖ'den haklarında işlem yapılan ve işlem sonrası eşleri tutuklanan aileleri tespit etmemi ve bu ailelere yardım yapılacağını söyledi. Daha sonra Uganda'da bulunan örgüt mensubu Y.A. benimle irtibat kurdu. Benim hazırladığım 10 kişilik bir liste mevcuttu. Y.A. bu listeye onay vererek beni İstanbul'da bir kafeye gönderdi. İsmini bilmediğim bir kişi yanıma gelerek bana 3 bin dolar verdi. Bu listedeki kişilerin sosyal medya üzerinden telefon numaralarını temin ettim. Bunlara örgütten para gönderildiğini söyleyerek bilgilerini istedim. Sonrasında bankamatik üzerinden kartsız işlem olarak TC kimlik numaraları üzerinden paraları gönderdim."

Banka kartını soba borusunda saklamış

Örgüt üyelerine para aktarma sisteminin dört ay boyunca bu şekilde devam ettiğini ve makbuzları Uganda'da bulunan Y.A. ile para aktardığı örgüt üyelerine gönderdiğini belirten A.K, örgütün sözde "para kasası" Naksan Holding'in eski yöneticilerinden firari Abdullah N'nin banka kartını nasıl kullandığını da anlattı.

A.K, Uganda'daki örgüt mensubu Y.A'nın 2017'de aradığını ve Abdullah N'nin adamı olduğunu belirttiği bir kişiye kendisini yönlendirdiğini bildirerek, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bu kişiden para ve Abdullah N'ye ait banka kartını almamı söyledi. Bu kişiyle buluştuğumda bana 6 bin lira ve banka kartını verdi. Kartla işlem yaptığımda paranın blokeli olduğunu gördüm. Y.A'nın talimatı doğrultusunda kartı üç ay evdeki soba borusunda listelerle birlikte sakladım. Üç ay sonra emniyet tarafından yapılan operasyonlar nedeniyle korktuğumdan kartı yaktım. Bu kişiden üç defa 4 bin ve 6 bin lira arasında para aldım ve listemdeki şahıslara belirttiğim şekilde dağıttım."

"Signal" programını kullanmam istendi

A.K. bir süre sahte kimlikle dolaştığını ve Y.A'nın kendisine tedbir amaçlı FETÖ üyelerinin de sıklıkla kullandığı "Signal" programını yüklemesini söylediğini belirtti.

A.K, şöyle devam etti:

"Signal programı açılırken iki adet şifre istiyordu. Birinci şifre uygulamayı açıp mesajlaşma için, ikinci şifre ise programın içindeki yazışmaların görünmesini engellemek amaçlıdır. Şifre girildiğinde yazışmaları silen ve uygulamanın alt yapısını temizleyen işlemi yapar. Bu konuyu polis baskınlarında, yapılması gereken husus olarak programı yükleyen kişilere söylerlerdi. Ben yaklaşık üç ay kullandım. Signal uygulaması bildiğim kadarıyla halen örgüt içerisinde aktif olarak kullanılıyor."

Sanık A.K. bir süre sonra ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan ve örgüt içerisinde üst düzey birisi olduğu söylenen U.Ö. isimli kişiyle tanıştırıldığına değinerek, "U.Ö. benden 30 kişilik bir liste hazırlamamı söyledi. Beni İstanbul'da kargo işi yapan bir kadına yönlendirdi. Bu kişi bana 10 bin dolar para verdi. Bu parayı 30 kişilik listeye belirtiğim şekilde dağıttım." ifadesini kullandı.

"Emlakçı" PKK sempatizanıydı

A.K, ABD'de bulunan U.Ö. ile görüşerek artık para dağıtımı işi yapmak istemediğini bildirdikten sonra bu görevin arkadaşları olan Ş.K. ve O.Ö. isimli örgüt mensuplarına verildiğini aktardı.

U.Ö'nün onay vermesi sonucu örgüt üyelerine bu kişilerin para dağıtımı yaptığını anlatan A.K. şunları kaydetti:

"FETÖ içerisindeki para dağıtıcısı olarak yer alan yetkili şahısları U.Ö. belirlerdi. 2017 sonlarına doğru arkadaşım olan O.Ö'ye ilk görev verildi. O.Ö. Murat kod adlı örgüt mensubundan 30 bin dolar para aldı. Bu para benim talimatım doğrultusunda Adana'da 'Emlakçı' diye tabir edilen kişiye ve Hatay'da mahrem imam olduğunu bildiğim 'Enes' isimli kişiye teslim edildi. FETÖ içerisinde Emlakçı ve Enes'in görevi askeri gaygubet evlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktı. Enes, bölge imamı olduğu için para dağıtacağı kişileri kendisi belirlerdi. U.Ö. ayrıca bana 'Emlakçı' diye tabir edilen kişinin sol görüşlü ve PKK sempatizanı olduğunu söylemişti. Örgütten ayrılma sinyalleri verdiğim süreçte U.Ö. bana 'Bakın kardeşlerimize solcular ve PKK'lılar yardım ediyor, siz çekinip korkuyorsunuz' demişti."

Örgüte girdiği tarihten itibaren tüm para hareketlerini dijital ortamda bir hard disk içerisine kaydettiğine işaret eden A.K, "Tüm bilgiler bu hard disk içerisinde mevcuttur. Bu hard diski güvenlik amaçlı olarak şifreledim. Çok detaylı şifreleme sistemi vardır. Bu hard diskin bende kalmasının güvenlik açısından sakıncalı olduğunu düşündüğüm için Almanya'da bulunan Ö.Ç. isimli örgüt mensubuna gönderdim." ifadesini kullandı.

Para transferinde "İşçi Partisi ziyaret" kodu

A.K, örgüt üyelerine para transferini kamufle etmek için "İşçi Partisi ziyaret" şeklinde kodlamalar kullandığını ve tüm listelerin fotoğrafını ABD'de bulunan U.Ö. isimli kişiye gönderdiğini söyledi.

Aynı kişileri farklı defter sayfalarına yazmasının her seferinde örgüt üyesine ayrı bir paranın gittiğinin anlaşılması için olduğunu belirten A.K, "2017 yılının sonundan itibaren FETÖ'nün Türkiye aleyhine karalama kampanyasından tiksinti duydum. Ben örgüt içerisinde olduğum için çok pişmanım." itirafında bulundu.

İddianamede ifadesine yer verilen A.O.Ö. de şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıl boyunca Enes kod adlı bu örgüt mensubuna para verdim. Bu da ortalama 2 milyon ile 3 milyon lira arasında bir para etmektedir. Benim dışımda Enes kod adlı kişiye para veren olup olmadığını bilmiyorum. Benim Hatay'da muhatap olduğum örgüt mensubu, emniyette Enes kod adıyla teşhis ettiğim A.Ö'dür. Enes dışında Hatay'da başka bir kişiye para vermedim."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:11 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti         
16:45
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı         
15:40
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 18:13:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün "Türkiye finans sorumlusu" örgütün para dağıtım trafiğini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]